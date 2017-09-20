Леон Горецка: Надеялись добыть дома хороший результат

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка – о поражении от «Баварии» (0:3) в матче пятого тура бундеслиги.

«Я считаю, что в первом тайме нас выбило из колеи то, что, когда у нас были шансы, мы принимали у ворот соперника неправильные решения. Если бы мы открыли счет, то матч стал бы развиваться совершенно по-другому.

И в результате контратаки после нашего стопроцентного момента мы получили спорный пенальти. Мы надеялись добыть дома хороший результат. Мы очень разочарованы», - заявил Горецка.