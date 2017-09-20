Леон Горецка: Надеялись добыть дома хороший результат
Полузащитник «Шальке» Леон Горецка – о поражении от «Баварии»
(0:3) в матче пятого тура бундеслиги.
«Я считаю, что в первом тайме нас выбило из колеи то, что,
когда у нас были шансы, мы принимали у ворот соперника неправильные решения.
Если бы мы открыли счет, то матч стал бы развиваться совершенно по-другому.
И в результате контратаки после нашего стопроцентного момента мы получили спорный пенальти. Мы надеялись добыть дома хороший результат. Мы очень разочарованы», - заявил Горецка.
Матч
Шальке 04 - Бавария - 0:3 (0:2)
Голы
Левандовски 25 (0:1 - пен.). Родригес 29 (0:2). Видаль 76 (0:3).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Очипка, Настасич, Горецка, Маккени (Эмболо, 57), Арит (Коноплянка, 46), Калигиури, Керер, Бенталеб, Бургшталлер (Ди Санто, 78)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Зюле, Мартинес (Хуммельс, 76), Толиссо (Видаль, 69), Киммих, Родригес, Руди, Коман, Левандовски (Алькантара, 65), Мюллер
Предупреждения:
Эмболо, 64 - Алькантара, 87
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
19 сентября 21:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция