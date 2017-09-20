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Петерис Скудра: Нам очень тяжело даются голы

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший матч. Хорошо, что мы решили проблему забитых голов в третьем периоде. Конечно, нам очень тяжело даются голы.

Будем надеяться, ребята почувствовали, что забили хорошие голы после качественных бросков. Мы обращаем внимание на то, что наносить их нужно больше, сыграв попроще. Будем надеяться, что определенная уверенность придет», - приводит слова Скудры официальный сайт «Торпедо».

Матч

Торпедо - Куньлунь Ред Стар - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы:

Турессон (Ярвинен, Дефацио), 16:00 (0:1). Мозер (Жуков, Ураков), 52:57 (1:1). Галузин (Паршин, Кундратек), 56:35 (2:1). Даугавиньш (Кундратек), 59:43 (3:1 - бол.).

Место и дата

19 сентября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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