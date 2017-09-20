Дмитрий Булыкин: Плотный график помешал «Локомотиву» по максимуму выложиться в игре с «Амкаром»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин – о причине поражения «Амкару» (0:1) в матче десятого тура РФПЛ.

«Одной из причин того, что «Локомотив» проиграл дома не слишком убедительно выступающему в нынешнем сезоне «Амкару», является довольно плотный график команды, – приводит слова «Булыкина «Известия». – Подопечные Юрия Семина провели на выезде очень сложный матч с «Копенгагеном» в Лиге Европы, что, возможно, и помешало команде по максимуму выложиться в игре с пермяками.

Не думаю, что речь идет о некоем спаде в игре железнодорожников. В следующем туре «Локомотиву» играть на выезде с «Ростовом», и этот матч покажет, действительно ли в команде Юрия Семина что-то не так или поражение от «Амкара» – лишь случайное недоразумение.