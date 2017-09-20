Дмитрий Булыкин: Плотный график помешал «Локомотиву» по максимуму выложиться в игре с «Амкаром»
Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин – о причине
поражения «Амкару» (0:1) в матче десятого тура РФПЛ.
«Одной из причин того, что «Локомотив» проиграл дома не
слишком убедительно выступающему в нынешнем сезоне «Амкару», является довольно
плотный график команды, – приводит слова «Булыкина «Известия». – Подопечные
Юрия Семина провели на выезде очень сложный матч с «Копенгагеном» в Лиге
Европы, что, возможно, и помешало команде по максимуму выложиться в игре с
пермяками.
Не думаю, что речь идет о некоем спаде в игре железнодорожников. В следующем туре «Локомотиву» играть на выезде с «Ростовом», и этот матч покажет, действительно ли в команде Юрия Семина что-то не так или поражение от «Амкара» – лишь случайное недоразумение.
Матч
Голы
Гащенков 1 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)
Предупреждения:
Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция