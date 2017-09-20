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Дмитрий Булыкин: Плотный график помешал «Локомотиву» по максимуму выложиться в игре с «Амкаром»

Источник:  «Известия»Комментарии

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин – о причине поражения «Амкару» (0:1) в матче десятого тура РФПЛ.

«Одной из причин того, что «Локомотив» проиграл дома не слишком убедительно выступающему в нынешнем сезоне «Амкару», является довольно плотный график команды, – приводит слова «Булыкина «Известия». – Подопечные Юрия Семина провели на выезде очень сложный матч с «Копенгагеном» в Лиге Европы, что, возможно, и помешало команде по максимуму выложиться в игре с пермяками.

Не думаю, что речь идет о некоем спаде в игре железнодорожников. В следующем туре «Локомотиву» играть на выезде с «Ростовом», и этот матч покажет, действительно ли в команде Юрия Семина что-то не так или поражение от «Амкара» – лишь случайное недоразумение.

Матч

Локомотив - Амкар - 0:1 (0:1)

Голы

Гащенков 1 (0:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)

Предупреждения:

Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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