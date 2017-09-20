Никита Симонян: Игра «Спартака» в последнее время разочаровывает
Источник: «Известия»Комментарии
Первый вице-президент РФС Никита Симонян – об игре московского
«Спартака» в последних матчах.
– Конечно, игра «Спартака» в последнее время сильно
разочаровывает – много вопросов и к футболистам, и к тренерскому штабу, – заявил Симонян в интервью «Известиям». – Сейчас сложно выделить какие-то
положительные моменты в том футболе, который демонстрирует команда Массимо
Карреры.
Нельзя сказать, что «Спартак» играет ужасно – определенные
игровые отрезки он проводит неплохо. Но впечатление все-таки смазанное – ввиду
итоговых результатов.
Так или иначе, я
надеюсь и верю, что спартаковцы найдут силы собраться и выправят ситуацию. Все
в руках футболистов, главного тренера и руководства клуба.
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