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Никита Симонян: Игра «Спартака» в последнее время разочаровывает

Источник:  «Известия»Комментарии

Первый вице-президент РФС Никита Симонян – об игре московского «Спартака» в последних матчах.

– Конечно, игра «Спартака» в последнее время сильно разочаровывает – много вопросов и к футболистам, и к тренерскому штабу, – заявил Симонян в интервью «Известиям». – Сейчас сложно выделить какие-то положительные моменты в том футболе, который демонстрирует команда Массимо Карреры.

Нельзя сказать, что «Спартак» играет ужасно – определенные игровые отрезки он проводит неплохо. Но впечатление все-таки смазанное – ввиду итоговых результатов.

Так или иначе, я надеюсь и верю, что спартаковцы найдут силы собраться и выправят ситуацию. Все в руках футболистов, главного тренера и руководства клуба.

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