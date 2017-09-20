Артем Дзюба подарил футболку девочке, которую разыграл перед матчем с «Уфой»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян – об игре московского «Спартака» в последних матчах.

Никита Симонян: Игра «Спартака» в последнее время разочаровывает Первый вице-президент РФС Никита Симонян – об игре московского «Спартака» в последних матчах.

Дмитрий Булыкин: Плотный график помешал «Локомотиву» по максимуму выложиться в игре с «Амкаром»

Дмитрий Булыкин: Плотный график помешал «Локомотиву» по максимуму выложиться в игре с «Амкаром» Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин – о причине поражения «Амкару» (0:1) в матче десятого тура РФПЛ.