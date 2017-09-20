Артем Дзюба подарил футболку девочке, которую разыграл перед матчем с «Уфой»
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подарил футболку девочке, которую разыграл перед матчем десятого тура чемпионата России с «Уфой» (3:0), сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.
«Зенит» в твиттере опубликовал фотографию с юной болельщицей клуба и подаренной Дзюбой именной игровой футболкой.
19 сентября 2017 г.
Напомним, перед началом встречи в подтрибунном помещении форвард «Зенита» дернул за косичку девочку, которая выводила на поле Александра Кокорина. Когда девочка обернулась, Дзюба сделал вид, что ее трогал мальчик, который должен вывести Дзюбу.
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