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Артем Дзюба подарил футболку девочке, которую разыграл перед матчем с «Уфой»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подарил футболку девочке, которую разыграл перед матчем десятого тура чемпионата России с «Уфой» (3:0), сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

«Зенит» в твиттере опубликовал фотографию с юной болельщицей клуба и подаренной Дзюбой именной игровой футболкой.

Напомним, перед началом встречи в подтрибунном помещении форвард «Зенита» дернул за косичку девочку, которая выводила на поле Александра Кокорина. Когда девочка обернулась, Дзюба сделал вид, что ее трогал мальчик, который должен вывести Дзюбу.

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