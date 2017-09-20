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Килиан Мбаппе: Хочу ли я бить пенальти? От этого одни проблемы

Источник:  Газета.RuКомментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что не хотел бы становится штатным пенальтистом своей команды.

«Кавани не реализовал пенальти. Иногда мяч попадает в ворота, а иногда – нет. После этого он был разъярен. Он отличный футболист и в будущем забьет много голов. Хочу ли я бить пенальти? От этого одни проблемы», – цитирует Мбаппе «Газета.Ru» со ссылкой на AS.

Напомним, футболисты «ПСЖ» Эдинсон Кавани и Неймар в матче против «Лиона» (2:0) повздорили из-за того, что уругваец не дал бразильцу пробить пенальти.

Матч

ПСЖ - Лион - 2:0 (0:0)

Голы

Марсело 75 (1:0 - автогол). Морель 86 (2:0 - автогол).

Состав

ПСЖ: Ареола, Алвес, Кимпембе, Курзава (Берчиче, 73), Тиаго Силва, Мотта, Дракслер (Ло Сельсо, 72), Рабьо, Неймар, Кавани, Мбаппе

Лион: Лопеш, Менди, Морель, Марсело, Тете, Ндомбеле (Мартинс, 72), Тусар, Депай (Ауа, 87), Фекир, Диас (Корне, 63), Траоре

Незабитые пенальти

Кавани (ПСЖ), 80

Предупреждения:

Мотта, 45; Неймар, 76; Тиаго Силва, 81 - Фекир, 55; Менди, 79

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

17 сентября 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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