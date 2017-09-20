Килиан Мбаппе: Хочу ли я бить пенальти? От этого одни проблемы

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что не хотел бы становится штатным пенальтистом своей команды.

«Кавани не реализовал пенальти. Иногда мяч попадает в ворота, а иногда – нет. После этого он был разъярен. Он отличный футболист и в будущем забьет много голов. Хочу ли я бить пенальти? От этого одни проблемы», – цитирует Мбаппе «Газета.Ru» со ссылкой на AS.

Напомним, футболисты «ПСЖ» Эдинсон Кавани и Неймар в матче против «Лиона» (2:0) повздорили из-за того, что уругваец не дал бразильцу пробить пенальти.