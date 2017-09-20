Килиан Мбаппе: Хочу ли я бить пенальти? От этого одни проблемы
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что не
хотел бы становится штатным пенальтистом своей команды.
«Кавани не реализовал пенальти. Иногда мяч попадает в
ворота, а иногда – нет. После этого он был разъярен. Он отличный футболист и в
будущем забьет много голов. Хочу ли я бить пенальти? От этого одни проблемы», –
цитирует Мбаппе «Газета.Ru»
со ссылкой на AS.
Напомним, футболисты «ПСЖ» Эдинсон Кавани и Неймар в матче против «Лиона» (2:0) повздорили из-за того, что уругваец не дал бразильцу пробить пенальти.
Матч
Голы
Марсело 75 (1:0 - автогол). Морель 86 (2:0 - автогол).
Состав
ПСЖ: Ареола, Алвес, Кимпембе, Курзава (Берчиче, 73), Тиаго Силва, Мотта, Дракслер (Ло Сельсо, 72), Рабьо, Неймар, Кавани, Мбаппе
Лион: Лопеш, Менди, Морель, Марсело, Тете, Ндомбеле (Мартинс, 72), Тусар, Депай (Ауа, 87), Фекир, Диас (Корне, 63), Траоре
Незабитые пенальти
Кавани (ПСЖ), 80
Предупреждения:
Мотта, 45; Неймар, 76; Тиаго Силва, 81 - Фекир, 55; Менди, 79
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
17 сентября 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция