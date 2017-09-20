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Юный воспитанник «Ювентуса» погиб на тренировке

Источник:  RT на русскомКомментарии

Футболист детской команды туринского «Ювентуса» погиб во время тренировки в Нью-Йорке, сообщает «RT на русском» со ссылкой на Football Italia.

По информации издания, во время тренировки 9-летний голкипер Томмазо Кераза повис на перекладине ворот и опрокинул конструкцию на себя. Ворота упали юному игроку на голову.

Сотрудники полиции обнаружили ребенка без сознания. Кераза был срочно отправлен в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

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