Юный воспитанник «Ювентуса» погиб на тренировке
Источник: RT на русскомКомментарии
Футболист детской команды туринского «Ювентуса» погиб во
время тренировки в Нью-Йорке, сообщает «RT на русском» со ссылкой на Football
Italia.
По информации издания, во время тренировки 9-летний голкипер
Томмазо Кераза повис на перекладине ворот и опрокинул конструкцию на себя.
Ворота упали юному игроку на голову.
Сотрудники полиции обнаружили ребенка без сознания. Кераза
был срочно отправлен в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.
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