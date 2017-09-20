«Томь» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 1/16 финала Кубка России по футболу «Томь» сыграет с
«Краснодаром».
Встреча пройдет на поле стадиона «Труд» в Томске и начнется
в 15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в мае текущего года в рамках 30-го тура РФПЛ сезона-2016/2017, тогда встреча завершилась победой «быков» со счетом 5:1.
Матч
Место и дата
20 сентября 15:00, Труд, Текстовая трансляция
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