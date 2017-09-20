«Томь» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу «Томь» сыграет с «Краснодаром».

Встреча пройдет на поле стадиона «Труд» в Томске и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в мае текущего года в рамках 30-го тура РФПЛ сезона-2016/2017, тогда встреча завершилась победой «быков» со счетом 5:1.