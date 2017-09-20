«Авангард» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 1/16 финала Кубка России по футболу курский «Авангард»
сыграет с московским ЦСКА.
Встреча пройдет на поле стадиона «Трудовые резервы» в Курске
и начнется в 17:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Стоит отметить, что в официальных матчах эти команды ранее не встречались.
Матч
Место и дата
20 сентября 17:00, Трудовые резервы, Текстовая трансляция
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