«Авангард» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу курский «Авангард» сыграет с московским ЦСКА.

Встреча пройдет на поле стадиона «Трудовые резервы» в Курске и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Стоит отметить, что в официальных матчах эти команды ранее не встречались.



