«Кубань» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 1/16 финала Кубка России по футболу краснодарская «Кубань»
сыграет с московским «Спартаком».
Встреча пройдет на поле стадиона «Кубань» в Краснодаре и
начнется в 19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в апреле прошлого года в рамках 23-го тура РФПЛ сезона-2015/2016, тогда встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
Матч
Место и дата
20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция
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