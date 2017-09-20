«Кубань» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу краснодарская «Кубань» сыграет с московским «Спартаком».

Встреча пройдет на поле стадиона «Кубань» в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в апреле прошлого года в рамках 23-го тура РФПЛ сезона-2015/2016, тогда встреча завершилась вничью со счетом 2:2.