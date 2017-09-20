«Спартак-Нальчик» – «Динамо» (Москва). Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу «Спартак-Нальчик» сыграет с московским «Динамо».

Встреча пройдет на поле стадиона «Спартак» в Нальчике и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте текущего года в рамках 25-го тура первенства ФНЛ сезона-2016/2017, тогда встреча завершилась вничью со счетом 1:1.