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«Спартак-Нальчик» – «Динамо» (Москва). Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу «Спартак-Нальчик» сыграет с московским «Динамо».

Встреча пройдет на поле стадиона «Спартак» в Нальчике и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте текущего года в рамках 25-го тура первенства ФНЛ сезона-2016/2017, тогда встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Матч

Спартак-Нальчик - Динамо

Судья:

Иван Сиденков (Россия)

Место и дата

20 сентября 18:30, Спартак, Текстовая трансляция

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