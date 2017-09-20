Президент Южной Кореи: Успешное проведение ОИ продемонстрирует мир и стабильность в регионе

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин гарантировал Международному олимпийскому комитету (МОК), что Игры 2018 года пройдут на высочайшем уровне с точки зрения безопасности, сообщает ТАСС.

«Мы хорошо понимаем, что у МОК и всего мира возникают проблемы из-за Корейского полуострова. Успешное проведение Олимпиады позволит устранить беспокойство по поводу безопасности и продемонстрирует мир и стабильность в регионе», - сказал Мун Чжэ Ин на встрече с главой МОК Томасом Бахом.

Напомним, КНДР в сентябре провела ядерное испытание и очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. В ответ на провокационные действия Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны.