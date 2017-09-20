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Месси оформил покер, «Бавария» разгромила «Шальке», а «Лестер» выбил «Ливерпуль» из Кубка английской лиги. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Месси оформил покер, «Бавария» разгромила «Шальке», а «Лестер» выбил «Ливерпуль» из Кубка английской лиги. Главные новости утра
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.

Футболистки сборной России пропустили шесть безответных мячей от команды Англии в матче квалификации ЧМ-2019.

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич продолжит работу с командой.

«Барселона» разгромила «Эйбар», аргентинский форвард каталонцев Лионель Месси на свой счет записал четыре мяча.

В параллельной встрече пятого тура примеры хет-трик Симоне Дзадзы помог «Валенсии» переиграть «Малагу».

Центральный матч пятого тура бундеслиги завершился победой «Баварии» в Гильзенкирхене, а «РБ Лейпциг» на выезде уступил «Аугсбургу».

«Лестер» на своем поле обыграл «Ливерпуль» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги.

Форвард «ПСЖ» Неймар обратился к руководству «ПСЖ» с требованием продать Эдинсона Кавани в другой клуб.

«Торпедо» одержало волевую победу в матче с «Куньлунем».

Евгений Донской и Михаил Южный вышли во второй раунд St. Petersburg Open-2017 в парном разряде.

Себастьян Дриусси стал автором лучшего гола 10-го тура РФПЛ.

Видео дня: Дзюба дернул девочку за косичку и подставил мальчика перед матчем с «Уфой»

Цитата дня: «Игра «Спартака» в последнее время разочаровывает», - Никита Симонян, первый вице-президент РФС.

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