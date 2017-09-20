Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия- : -Анжи
Футбол  Авангард Курск- : -ЦСКА
Футбол  Кубань- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Краснодар
Футбол  Спартак-Нальчик- : -Динамо
Хоккей  Слован- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Веллитон: Скучаю по Карпину. Никогда не забуду, как забивал за «Спартак»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший форвард московского «Спартака» Веллитон, который является свободным агентом, рассказал о своем отношении к столичному клубу.

«В России я многому научился. Всем говорю, что благодарен «Спартаку» по сей день. с. Никогда не забуду, как забивал за эту команду. Было здорово побеждать ЦСКА и «Зенит». Скучаю по команде, по Жоре Чавдарю, Роме Асхабадзе и тому же Карпину – они мне сильно помогли. Да, по Валерию тоже скучаю. Я не держу обиды на него. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды», – цитирует игрока «Чемпионат».

Напомним, бразилец выступал за «Спартак» с  2007 по 2013 гг. За это время форвард провел 133 матча, забил 61 гол и отдал 19 голевых передач.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игонин: «Зенит» -–чемпион? В Питере это всегда знали – на каждом заборе написаноИгонин: «Зенит» -–чемпион? В Питере это всегда знали – на каждом заборе написаноЭкс-капитан «Зенита» – о лидерстве питерцев и кураже Александра Кокорина.«Кубань» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)В матче 1/16 финала Кубка России по футболу краснодарская «Кубань» сыграет с московским «Спартаком».Никита Симонян: Игра «Спартака» в последнее время разочаровываетПервый вице-президент РФС Никита Симонян – об игре московского «Спартака» в последних матчах.«Спартак» отправился в Краснодар, Ребров остался в МосквеСегодня московский «Спартак» отправился в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России с «Кубанью».Что сломалось? Почему «Спартак» осенью играет не так, как веснойЧто сломалось? Почему «Спартак» осенью играет не так, как веснойУ нынешнего «Спартака» и весеннего, выигравшего чемпионат, есть два больших отличия.
Футбол
Никита Симонян: Игра «Спартака» в последнее время разочаровывает
Футбол
Паулиньо: Конфликт Неймара и Кавани? Я должен думать о «Барселоне»
Футбол
Эрнесто Вальверде: Месси – самый умный футболист, из тех что я видел
Футбол
Покер Месси помог «Барселоне» дома разгромить «Эйбар»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Валерий Карпин
Валерий Карпинвсе новости
Веллитон
Веллитонвсе новости