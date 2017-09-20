Веллитон: Скучаю по Карпину. Никогда не забуду, как забивал за «Спартак»

Бывший форвард московского «Спартака» Веллитон, который является свободным агентом, рассказал о своем отношении к столичному клубу.

«В России я многому научился. Всем говорю, что благодарен «Спартаку» по сей день. с. Никогда не забуду, как забивал за эту команду. Было здорово побеждать ЦСКА и «Зенит». Скучаю по команде, по Жоре Чавдарю, Роме Асхабадзе и тому же Карпину – они мне сильно помогли. Да, по Валерию тоже скучаю. Я не держу обиды на него. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды», – цитирует игрока «Чемпионат».

Напомним, бразилец выступал за «Спартак» с 2007 по 2013 гг. За это время форвард провел 133 матча, забил 61 гол и отдал 19 голевых передач.