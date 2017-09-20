Моуринью объяснил, почему Кэррик не получает игровой практики

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал журналистам, в чем заключается нынешнее положение Майкла Кэррика.

«Серхио Ромеро в прошлом сезоне сыграл в финале Лиги Европы, а в этом году сидит на скамейке запасных . Андер Эррера был одним из лучших игроков «Юнайтед», но теперь ждет своего шанса. Такова жизнь в топ-клубах.

Мы продлили контракт с Кэрриком, потому что считаем, что он важный игрок для нашей команды. Понимаете, Неманья Матич и Марруан Феллайни показывают великолепную игру. Они в отличной форме. Никогда еще не видел их в таком состоянии. Поэтому, Майкл сидит на скамейке запасных. Ему, как и Эррере, нужно просто потерпеть. Уверен, настанет момент, когда они оба станут ключевыми игроками «Манчестера», – цитирует португальского специалиста Sky Sports.

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