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Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова нанесла поражение представительнице Китая Ван Цян и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Токио (6:4, 4:6, 6:2).

Продолжительность встречи составила 2 часа и 1 минуту.

За все время игры спортсменка из РФ 6 раз подала навылет, реализовала 8 брейк-пойнтов из 17, а также допустила 7 двойных ошибок. У ее соперницы 3 эйса, 2 двойных ошибки и 6 реализовангых брейк-пойнта из 14.

В следующем матче Павлюченкова встретится с победителем пары Барбора Стрыцова – Йоханна Конта.


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