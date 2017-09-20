Юрий Ганус: Просто так два человека из экс-руководства РУСАДА уйти из жизни не могли

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал уход из жизни двух бывших сотрудников организации.

Напомним, в феврале 2016 года скончался экс-председатель исполнительного совета Вячеслав Синев. В том же месяце ушел из жизни бывший исполнительный директор Никита Камаев, причиной его смерти, по словам бывшего гендиректора РУСАДА Рамила Хабриева, стали проблемы с сердцем.

«Я знаю предысторию с двумя смертями, которые были в исполнительном руководстве. Я не знаю до конца, но понятно, что два человека просто так не могут уйти из жизни. У меня нет фактов, и как юрист я могу сказать, что пока не доказано обратного, я ничего говорить не могу. Я понимаю, что ситуация была, и вся антидопинговая организация была дисквалифицирована, и в этой связи это из ряда вон выходящий факт», – цитирует Гануса агентство «Р-Спорт».