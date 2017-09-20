«Барселона» пыталась этим летом пригласить сразу двух игроков «Атлетико»

Как сообщает El Transistor on Onda Cero со ссылкой на Sport, хавбек «Атлетико» Сауль Ньигес мог перебраться в «Барселону».

Согласно источнику, каталонский клуб предлагал за игрока сборной Испании 80 млн евро. Отмечается, что сине-гранатовые также планировали заполучить Антуана Гризманна. Источник уверяет, что за француза «Барса» предлагала 140 млн евро.

Однако, после того, как Сауль продлил контракт с клубом, каталонцы утратили к нему интерес. А переход Гризманна провалился из-за санкций со стороны ФИФА.

Как известно, «матрасники» не могли этим летом приглашать новичков, что побудило француза остаться в команде еще на один сезон.

Добавим, что «Атлетико» сможет регистрировать новичков с января 2018 года.