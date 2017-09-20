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St. Petersburg Open-2017. Медведев сыграет с Фаббиано, Донской против Соузы. Онлайн

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В Петербурге идет третий игровой день St. Petersburg Open-2017.

Одиночный разряд, первый круг

13:45 - Душан Лайович (Сербия) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:7 (4), 3:6;

15:10 - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Борна Чорич (Хорватия) - 3:6, 2:0 - идет 2-й сет;

15:25* - Рожерио Дутра Да Силва (Бразилия) - Раду Албот (Молдова);

16:00 - Даниил Медведев (Россия) - Томас Фаббиано (Италия);

18:30 - Жоао Соуза (Португалия) - Евгений Донской (Россия);

* - Иржи Веселы отказался от участия из-за болезни, время начала матча пока неизвестно. Чеха заменил Раду Албот (Молдова) .

Одиночный разряд, второй круг

13:15 - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - Маркос Багдатис (Кипр) - 6:4, 7:6 (4);

20:00 - Лиам Броуди (Великобритания) - Адриан Маннарино (Франция). 

Парный разряд, первый круг

12:00 - Хулио Перальта/Орасио Себальос (Чили/Аргентина) - Санчай Ративатана/Сончат Ративатана (Таиланд) - 6:7 (6), 6:4, 10:7; 

16:30 - Маркос Багдатис/Виктор Троицки (Кипр/Сербия) - Ханс Подлипник-Кастильо/Андрей Василевски (Чили/Беларусь).

18:00 - Джеймс Серретанни/Фабио Фоньини (США/Италия) - Леандер Паес/Пурав Раджа (Индия);

19:30 - Доминик Инглот/Даниэль Нестор (Великобритания/Канада) - Дамир Джумхур/Томас Фаббиано (Босния и Герцеговина/Италия);

Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.  

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