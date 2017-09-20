Родина одержала разгромную победу и вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Китая Ван Яфань и вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу (6:1, 6:2).
Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.
За все время игры спортсменка из РФ дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.
Таким образом, Родина поспорит за выход в полуфинал с представительницей Австралии Лизетт Кабрерой.
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