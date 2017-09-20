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Родина одержала разгромную победу и вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Китая Ван Яфань и вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу (6:1, 6:2).

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.

За все время игры спортсменка из РФ дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

Таким образом, Родина поспорит за выход в полуфинал с представительницей Австралии Лизетт Кабрерой.

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