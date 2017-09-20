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Денис Суарес: Месси – лучший в мире, и никто не сомневается на этот счет

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес подвел итоги матча пятого тура примеры с «Эйбаром» (6:1) на стадионе «Камп Ноу».

«Я доволен результатом и своим вкладом в него, – приводит Marca слова Суареса. – Надеюсь, я смогу продолжать играть и забивать голы.

Счет получился очень крупным, хотя у соперника было несколько шансов, чтобы выйти вперед. После этого игра шла так, как мы хотели.

С Месси все получается легко. Здорово видеть его в игре и иметь возможность работать с ним. Он лучший в мире, и никто не сомневается на этот счет. Надеюсь, он с нами надолго.

Сегодня все сыграли здорово. Паулиньо забил после прохода из середины поля. Это его фирменная черта».

Отметим, что 23-летний испанец забил третий гол «Барселоны» и сделал голевой пас на бразильца Паулиньо. Еще четыре гола каталонцев на счету Месси, который лидирует в списке бомбардиров с четырьмя голами.

«Барселона» одержала пятую победу в пяти матчах и занимает первое место в примере.

В шестом туре 23 сентября вице-чемпионы сыграют в гостях с «Жироной» на стадионе «Монтиливи».

Матч

Барселона - Эйбар - 6:1 (2:0)

Голы

Месси 21 (1:0 - пен.). Паулиньо 38 (2:0). Суарес Д. 53 (3:0). Энрих 57 (3:1). Месси 59 (4:1). Месси 62 (5:1). Месси 87 (6:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Динь, Пике, Семеду, Деулофеу (Видаль, 75), Паулиньо, Маскерано, Бускетс (Ракитич, 65), Иньеста (Роберто, 63), Суарес Д., Месси

Эйбар: Дмитрович, Жунка, Оливейра, Гальвес, Арбилья, Инуи, Энрих (Шарлес, 72), Хордан, Эскаланте, Капа (Пенья, 65), Гарсия Д. (Ривера, 77)

Предупреждения:

нет - Капа, 11; Гальвес, 80

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

19 сентября 23:00, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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