Денис Суарес: Месси – лучший в мире, и никто не сомневается на этот счет
Полузащитник «Барселоны»
Денис Суарес подвел итоги матча пятого тура примеры с «Эйбаром» (6:1) на
стадионе «Камп Ноу».
«Я доволен результатом и своим вкладом в него, – приводит Marca слова Суареса. – Надеюсь, я смогу продолжать играть и забивать голы.
Счет получился очень крупным, хотя у соперника было несколько шансов, чтобы выйти вперед. После этого игра шла так, как мы хотели.
С Месси все получается легко. Здорово видеть его в игре и иметь возможность работать с ним. Он лучший в мире, и никто не сомневается на этот счет. Надеюсь, он с нами надолго.
Сегодня все сыграли здорово. Паулиньо забил после прохода из середины поля. Это его фирменная черта».
Отметим, что 23-летний испанец забил третий гол «Барселоны» и сделал голевой пас на бразильца Паулиньо. Еще четыре гола каталонцев на счету Месси, который лидирует в списке бомбардиров с четырьмя голами.
«Барселона» одержала пятую победу в пяти матчах и занимает первое место в примере.
В шестом туре 23 сентября вице-чемпионы сыграют в гостях с «Жироной» на стадионе «Монтиливи».
Матч
Голы
Месси 21 (1:0 - пен.). Паулиньо 38 (2:0). Суарес Д. 53 (3:0). Энрих 57 (3:1). Месси 59 (4:1). Месси 62 (5:1). Месси 87 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Динь, Пике, Семеду, Деулофеу (Видаль, 75), Паулиньо, Маскерано, Бускетс (Ракитич, 65), Иньеста (Роберто, 63), Суарес Д., Месси
Эйбар: Дмитрович, Жунка, Оливейра, Гальвес, Арбилья, Инуи, Энрих (Шарлес, 72), Хордан, Эскаланте, Капа (Пенья, 65), Гарсия Д. (Ривера, 77)
Предупреждения:
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
19 сентября 23:00, Ноу Камп, Онлайн-трансляция