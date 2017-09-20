Денис Суарес: Месси – лучший в мире, и никто не сомневается на этот счет

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес подвел итоги матча пятого тура примеры с «Эйбаром» (6:1) на стадионе «Камп Ноу».

«Я доволен результатом и своим вкладом в него, – приводит Marca слова Суареса. – Надеюсь, я смогу продолжать играть и забивать голы.

Счет получился очень крупным, хотя у соперника было несколько шансов, чтобы выйти вперед. После этого игра шла так, как мы хотели.

С Месси все получается легко. Здорово видеть его в игре и иметь возможность работать с ним. Он лучший в мире, и никто не сомневается на этот счет. Надеюсь, он с нами надолго.

Сегодня все сыграли здорово. Паулиньо забил после прохода из середины поля. Это его фирменная черта».

Отметим, что 23-летний испанец забил третий гол «Барселоны» и сделал голевой пас на бразильца Паулиньо. Еще четыре гола каталонцев на счету Месси, который лидирует в списке бомбардиров с четырьмя голами.

«Барселона» одержала пятую победу в пяти матчах и занимает первое место в примере.

В шестом туре 23 сентября вице-чемпионы сыграют в гостях с «Жироной» на стадионе «Монтиливи».