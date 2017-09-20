Светлана Слепцова: Съехали в кювет и только потом увидели, что у Ольги пробита голова
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, которая вместе с Ольгой Медведцевой и Ольгой Вилухиной попала в ДТП, рассказал журналистам о случившемся.
«У меня самочувствие хорошее. Все, в принципе, в порядке. Мы съехали с дороги, выехали на «встречку». Слава богу, там никого не было. Съехали в кювет и только потом увидели, что у Ольги пробита голова. К нам подъехало очень много машин, нам помогли, довезли до первой скорой помощи. К нам было бы тяжело добираться», – заявила Слепцова в интервью телекомпании ТВК.
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