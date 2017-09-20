Светлана Слепцова: Съехали в кювет и только потом увидели, что у Ольги пробита голова

Светлана Слепцова: С Медведцевой все уже в порядке, она даже шутит

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала о состоянии здоровья Ольги Медведцевой, перенесшей операцию по поводу черепно-мозговой травмы, которую она получила в ДТП под Красноярском.