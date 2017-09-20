Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия- : -Анжи
Футбол  Авангард Курск- : -ЦСКА
Футбол  Кубань- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Краснодар
Футбол  Спартак-Нальчик- : -Динамо
Хоккей  Слован- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Светлана Слепцова: Съехали в кювет и только потом увидели, что у Ольги пробита голова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, которая вместе с Ольгой Медведцевой и Ольгой Вилухиной попала в ДТП, рассказал журналистам о случившемся.

«У меня самочувствие хорошее. Все, в принципе, в порядке. Мы съехали с дороги, выехали на «встречку». Слава богу, там никого не было. Съехали в кювет и только потом увидели, что у Ольги пробита голова. К нам подъехало очень много машин, нам помогли, довезли до первой скорой помощи. К нам было бы тяжело добираться», – заявила Слепцова в интервью телекомпании ТВК.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Светлана Слепцова: С Медведцевой все уже в порядке, она даже шутитОлимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала о состоянии здоровья Ольги Медведцевой, перенесшей операцию по поводу черепно-мозговой травмы, которую она получила в ДТП под Красноярском.Дмитрий Губерниев: Разговаривал с Валерой Медведцевым, жизни Ольги ничего не угрожаетИзвестный биатлонный телекомментатор Дмитрий Губерниев поддержал двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Медведцеву, получившую черепно-мозговую травму в результате ДТП под Красноярском.Александр Кравцов: СБР окажет всю необходимую помощь Медведцевой, Слепцовой и ВилухинойПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов заявил, что организация окажет необходимую помощь российским биатлонисткам, попавшим в ДТП под Красноярском.Биатлонистки Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в серьезное ДТПКак сообщает ТВК, российские биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попали в серьезное ДТП на трассе под Красноярском.Александр Кравцов: В положении Слепцовой ей простительны любые заявленияПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал заявление Светланы Слепцовой о том, что нужно сменить руководство СБР для достижения результатов.
Теннис
Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Токио
Футбол
Моуринью объяснил, почему Кэррик не получает игровой практики
Футбол
Веллитон: Скучаю по Карпину. Никогда не забуду, как забивал за «Спартак»
Футбол
Артем Дзюба подарил футболку девочке, которую разыграл перед матчем с «Уфой»
все новости
Ольга Медведцева
Ольга Медведцевавсе новости
Ольга Вилухина
Ольга Вилухинавсе новости
Светлана Слепцова
Светлана Слепцовавсе новости