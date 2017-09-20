Томас Мюллер должен был заменить Коутиньо в «Ливерпуле»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом готовился к отъезду Филиппе Коутиньо в чемпионат Испании.
Как сообщает авторитетное издание Bild, немецкий специалист собирался заполучить форварда «Баварии» Томаса Мюллера, который ранее отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что «красные» рассчитывали заполучить чемпиона мира-2014 за 100 млн евро.
При этом источник уверяет, что мюнхенский клуб отказался отпускать своего игрока, что повлияло на ситуацию Коутиньо, который остался в Англии.
Ранее президент «Барселоны» отметил, что трансфер бразильца был провален из-за высоких требований «Ливерпуля».
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