Томас Мюллер должен был заменить Коутиньо в «Ливерпуле»

Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом готовился к отъезду Филиппе Коутиньо в чемпионат Испании.

Как сообщает авторитетное издание Bild, немецкий специалист собирался заполучить форварда «Баварии» Томаса Мюллера, который ранее отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что «красные» рассчитывали заполучить чемпиона мира-2014 за 100 млн евро.

При этом источник уверяет, что мюнхенский клуб отказался отпускать своего игрока, что повлияло на ситуацию Коутиньо, который остался в Англии.

Ранее президент «Барселоны» отметил, что трансфер бразильца был провален из-за высоких требований «Ливерпуля».

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