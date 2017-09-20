Шамиль Тарпищев: Конечно, Шарапова хочет играть на Олимпиаде в Токио

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил о намерении пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Маша всегда готова (играть за сборную), но важно, где проходит матч (Кубка Федерации). Да, конечно, она хочет играть (на Олимпийских играх в Токио). И будет готова к этому», – приводит ТАСС слова Тарпищева.

Напомним, Шарапова участвовала в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и завоевала серебро, проиграв в финале американке Серене Уильямс.

Олимпиаду 2008 года в Пекине Шарапова пропустила из-за травмы, а Игры-2016 в Рио-де-Жанейро из-за дисквалификации за употребление мельдония.