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СКА отправился на выездную серию с Войновым, но без Коскинена

Источник:  ХК СКАКомментарии

СКА взял 29 хоккеистов на гостевые матчи против «Авангарда», «Югры», «Барыса» и «Сибири». 

Вратари: Игорь Шестеркин, Сергей Коробов, Алексей Мельничук.

Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Егор Рыков, Динар Хафизуллин, Максим Чудинов, Патрик Херсли.

Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Максим Карпов, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Михаил Мальцев, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Сергей Широков. 

Напомним, 21 сентября армейцы сыграют в Омске с «Авангардом», 23 числа петербуржцев ждет встреча с «Югрой» в Ханты-Мансийске, через два дня – игра с «Барысом» в Астане, и 27 сентября команда Знарка сыграет с «Сибирью» в Новосибирске.

После 12 матчей СКА, одержав 12 побед (3 - в овертайме и по буллитам), занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 33 очками. Отрыв от ЦСКА, идущим вторым, составляет 10 очков. 

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