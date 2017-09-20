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Бородюку продолжают доверять в Федерации футбола Казахстана

Источник:  Федерация футбола КазахстанаКомментарии

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк заручился поддержкой руководства Федерации футбола Казахстана (ФФК) по итогам тренерского совета организации.

Спортивный менеджер Игорь Утробин отметил, что руководство федерации выражает доверие и поддержку команде и главному тренеру национальной сборной Казахстана Александру Бородюку.

Под руководством Бородюка команда потерпела пять поражений подряд в отборочном турнире чемпионата мира. В двух предыдущих матчах Казахстан с одинаковым счетом 0:3 проиграл дома Черногории и в гостях Польше.

«У наших игроков присутствует и индивидуальное мастерство, – приводит слова Бородюка официальный сайт ФФК. – В матче с Черногорией футболисты нанесли 17 ударов по воротам соперника, при этом семь из них пришлись в створ. Реализация моментов нас нередко подводит. С точки зрения психологии претензий к ребятам нет – они с радостью приезжают в расположение сборной. Огорчает тот факт, что мы не можем играть на высоких скоростях. Игрокам не хватает уверенности в себе. Нам необходимо научиться справляться с той атмосферой, которая, к примеру, была в Польше. В Варшаве местную команду поддерживало почти 60 тысяч болельщиков. Хотелось бы отметить, что мы нуждаемся в игроках с международным опытом. В той же сборной Армении имеются пять-шесть игроков, которые выступают в европейских чемпионатах».

В заключительных матчах отборочного турнира Казахстан сыграет в гостях с Румынией (5 октября) и дома с Арменией (8 октября). За два тура до окончания турнира команда с двумя очками занимает шестое место в группе E.

Добавим, что Бородюк возглавил сборную Казахстана 27 февраля этого года.

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Бородюку продолжают доверять в Федерации футбола Казахстана
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