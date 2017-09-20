Александр Бубнов – о поведении Карреры: Тренеру тяжело объяснить подобные ошибки

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поведение Массимо Карреры после матча с «Тосно» в 10-м туре РФПЛ (2:2).

Напомним, красно-белые упустили победу на выезде, имея преимущество в два мяча. При этом хозяева с 29-й минуты играли в меньшинстве.

После матча итальянский специалист отказался отвечать на вопрос о причинах такого результата, отметив, что журналисты должны обратиться с этим вопросом к игрокам.

«Тренеру тяжело объяснить подобные ошибки, потому что в таких ситуациях ошибаются именно игроки. Когда это повторяется в каждом матче, а ошибки разбираются, тренер уже просто не находит объяснения. Поэтому от Карреры был такой эмоциональный ответ», – заявил Бубнов.

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