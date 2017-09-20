Карло Анчелотти: Хамес был очень хорош, хотя пока не готов на 100 процентов

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча пятого тура бундеслиги с «Шальке» (3:0) на «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене.

«Команда показывала хорошую игру на протяжении 90 минут, – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии». – Мы действовали с высокой интенсивностью, сыграли компактно в обороне. Хамес был очень хорош, много работал на команду, проводил неплохие комбинации. Но он пока не готов на 100 процентов.

Трудно выделить кого-то отдельно. Я доволен всеми, сегодня все сыграли здорово».

Напомним, голы в матче забили поляк Роберт Левандовски, колумбиец Хамес Родригес и чилиец Артуро Видаль. На счету Хамеса также голевая передача.

После этого матча «Бавария» вышла на первое место в бундеслиге, однако лидерами по потерянным очкам остаются «Боруссия» (Дортмунд) и «Ганновер», которые проведут свои матчи пятого тура в среду.

В шестом туре 22 сентября «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом» на «Альянц-Арене» в Мюнхене.