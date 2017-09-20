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Карло Анчелотти: Хамес был очень хорош, хотя пока не готов на 100 процентов

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча пятого тура бундеслиги с «Шальке» (3:0) на «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене.

«Команда показывала хорошую игру на протяжении 90 минут, – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии». – Мы действовали с высокой интенсивностью, сыграли компактно в обороне. Хамес был очень хорош, много работал на команду, проводил неплохие комбинации. Но он пока не готов на 100 процентов.

Трудно выделить кого-то отдельно. Я доволен всеми, сегодня все сыграли здорово».

Напомним, голы в матче забили поляк Роберт Левандовски, колумбиец Хамес Родригес и чилиец Артуро Видаль. На счету Хамеса также голевая передача.

После этого матча «Бавария» вышла на первое место в бундеслиге, однако лидерами по потерянным очкам остаются «Боруссия» (Дортмунд) и «Ганновер», которые проведут свои матчи пятого тура в среду.

В шестом туре 22 сентября «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом» на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Матч

Шальке 04 - Бавария - 0:3 (0:2)

Голы

Левандовски 25 (0:1 - пен.). Родригес 29 (0:2). Видаль 76 (0:3).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Очипка, Настасич, Горецка, Маккени (Эмболо, 57), Арит (Коноплянка, 46), Калигиури, Керер, Бенталеб, Бургшталлер (Ди Санто, 78)

Бавария: Ульрайх, Рафинья, Зюле, Мартинес (Хуммельс, 76), Толиссо (Видаль, 69), Киммих, Родригес, Руди, Коман, Левандовски (Алькантара, 65), Мюллер

Предупреждения:

Эмболо, 64 - Алькантара, 87

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

19 сентября 21:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

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