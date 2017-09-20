Карло Анчелотти: Хамес был очень хорош, хотя пока не готов на 100 процентов
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти подвел итоги матча пятого тура бундеслиги с «Шальке» (3:0) на «Фелтинс-Арене»
в Гельзенкирхене.
«Команда показывала хорошую игру на протяжении 90 минут, – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии». – Мы действовали с высокой интенсивностью, сыграли компактно в обороне. Хамес был очень хорош, много работал на команду, проводил неплохие комбинации. Но он пока не готов на 100 процентов.
Трудно выделить кого-то отдельно. Я доволен всеми, сегодня все сыграли здорово».
Напомним, голы в матче забили поляк Роберт Левандовски, колумбиец Хамес Родригес и чилиец Артуро Видаль. На счету Хамеса также голевая передача.
После этого матча «Бавария» вышла на первое место в бундеслиге, однако лидерами по потерянным очкам остаются «Боруссия» (Дортмунд) и «Ганновер», которые проведут свои матчи пятого тура в среду.
В шестом туре 22 сентября «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом» на «Альянц-Арене» в Мюнхене.
Матч
Шальке 04 - Бавария - 0:3 (0:2)
Голы
Левандовски 25 (0:1 - пен.). Родригес 29 (0:2). Видаль 76 (0:3).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Очипка, Настасич, Горецка, Маккени (Эмболо, 57), Арит (Коноплянка, 46), Калигиури, Керер, Бенталеб, Бургшталлер (Ди Санто, 78)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Зюле, Мартинес (Хуммельс, 76), Толиссо (Видаль, 69), Киммих, Родригес, Руди, Коман, Левандовски (Алькантара, 65), Мюллер
Предупреждения:
Эмболо, 64 - Алькантара, 87
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
19 сентября 21:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция