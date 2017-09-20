Любимый сторонниками ЗОЖ сахарин изобрели случайно

Мы провели масштабный опрос среди людей, для которых важно правильное питание. Нам были интересны диеты спортсменов, худеющих, беспокоящихся о своем здоровье и просто любителей активного образа жизни. Большинство из них, помимо интересных рецептов, поделилось своей любовью… К сахарину. «Советский спорт» Life&Style разузнал, откуда взялся этот продукт и насколько он полезен.



Оказывается, незаменимый спутник следящих за калориями людей, явился миру совсем случайно. Немецкий химик Константин Фальберг просто забыл вымыть руки после работы с каменноугольными смолами и неожиданно открыл их новые свойства. Во время ужина, взяв грязными руками кусок мясного рулета, он заметил сладковатый привкус. И исходил он совсем не от рулета. Химик вопросом заинтересовался и таким образом у человечества появился сахарин.



Согласно мнению специалистов, в разумных дозах сахарин полезен. Основные вещества, входящие в его состав- ксилит и сорбит. Благодаря им, продукт действительно помогает снизить вес и снижает риск развития кариеса. И стоит сахарин значительно дешевле свекловичного или тростникового сахара. Но, в случае неумеренного и бесконтрольного применения, вещество может быть вредно для организма. Вызывать аллергические реакции и даже провоцировать появление лишнего веса.

Некоторые консультанты по здоровому питанию рекомендуют использовать естественные сахарозаменители. Опять-таки, в разумных количествах.