Любимый сторонниками ЗОЖ сахарин изобрели случайно
Мы провели масштабный опрос среди людей, для которых важно правильное
питание. Нам были интересны диеты спортсменов, худеющих, беспокоящихся о
своем здоровье и просто любителей активного образа жизни. Большинство
из них, помимо интересных рецептов, поделилось своей любовью… К
сахарину. «Советский спорт» Life&Style разузнал, откуда взялся этот
продукт и насколько он полезен.
Оказывается, незаменимый
спутник следящих за калориями людей, явился миру совсем случайно.
Немецкий химик Константин Фальберг просто забыл вымыть руки после работы
с каменноугольными смолами и неожиданно открыл их новые свойства. Во
время ужина, взяв грязными руками кусок мясного рулета, он заметил
сладковатый привкус. И исходил он совсем не от рулета. Химик вопросом
заинтересовался и таким образом у человечества появился сахарин.
Согласно мнению специалистов, в разумных дозах сахарин полезен. Основные вещества, входящие в его состав- ксилит и сорбит. Благодаря им, продукт действительно помогает снизить вес и снижает риск развития кариеса. И стоит сахарин значительно дешевле свекловичного или тростникового сахара. Но, в случае неумеренного и бесконтрольного применения, вещество может быть вредно для организма. Вызывать аллергические реакции и даже провоцировать появление лишнего веса.
Некоторые консультанты по здоровому питанию рекомендуют использовать естественные сахарозаменители. Опять-таки, в разумных количествах.