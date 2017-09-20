Светлана Кузнецова: Хотелось бы выиграть еще один Кубок Кремля
Восьмая ракетка мира Светлана Кузнецова в интервью «Советскому спорту» рассказала о планах на предстоящий Кубок Кремля.
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Светлана, вы
уверенно выиграли
последний Кубок
Кремля. Считаете
себя фаворитом
предстоящего
турнира?
- Два последних Кубка Кремля получились для меня очень хорошими. Я всегда верила в то, что смогу выиграть этот турнир, но играть при московской публике мне было сложно. Победа все перевернула, и мне стало гораздо комфортнее. Я смогла, наконец-то, направить эмоции, которые мне дают трибуны, в правильное русло. Не знаю, как сложится турнир сейчас, но могу сказать, что каждый матч будет очень сложным.
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Насколько важен
для вас этот
трофей?
- Думаю, мне надо расслабиться, у меня уже есть два Кубка Кремля. Я зачастую сама себя накручиваю, чувствую давление из-за того, что меня считают фаворитом. Конечно, любой трофей важен и мне хотелось бы выиграть еще одно домашнее соревнование, - сказала Кузнецова.