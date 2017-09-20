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Сорокин выбран в совет ФИФА

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Как сообщает пресс-служба УЕФА, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин выбран на вакантное место в совет ФИФА.

Отмечается, что процедура состоялась в Женеве в рамках внеочередного конгресса организации. Позже состоится и заседание исполнительного комитета организации в Ньоне. 

Напомним, Сорокин являлся единственным кандидатом, выдвинутым на вакантное место в совет ФИФА от УЕФА. Его кандидатура была поддержана единогласно.

«Мы поздравляем тебя, Алексей», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

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