Сорокин выбран в совет ФИФА
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Как сообщает пресс-служба УЕФА, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин выбран на вакантное место в совет ФИФА.
Отмечается, что процедура состоялась в Женеве в рамках внеочередного конгресса организации. Позже состоится и заседание исполнительного комитета организации в Ньоне.
Напомним, Сорокин являлся единственным кандидатом, выдвинутым на вакантное место в совет ФИФА от УЕФА. Его кандидатура была поддержана единогласно.
«Мы поздравляем тебя, Алексей», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
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