Сорокин выбран в совет ФИФА

Как сообщает пресс-служба УЕФА, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин выбран на вакантное место в совет ФИФА.

Отмечается, что процедура состоялась в Женеве в рамках внеочередного конгресса организации. Позже состоится и заседание исполнительного комитета организации в Ньоне.

Напомним, Сорокин являлся единственным кандидатом, выдвинутым на вакантное место в совет ФИФА от УЕФА. Его кандидатура была поддержана единогласно.

«Мы поздравляем тебя, Алексей», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.