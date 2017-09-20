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Светлана Кузнецова: Выступить на US Open лучше мне помешала травма

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Восьмая ракетка мира Светлана Кузнецова в интервью «Советскому спорту» рассказала о причинах своего неудачного выступления на US Open.

- При определенных обстоятельствах после US Open вы могли бы стать первой ракеткой мира. Мысли об это посещали?
- Конечно, я читала про это и очень удивилась. Как вообще можно было подсчитать все эти расклады? Если одна проиграет во втором круге, вторая еще что-то. Безусловно, все это очень интересно и мне было приятно понимать, что нахожусь не так далеко от вершины, но я отношусь к этому просто как к любимой и долгожданной работе – выхожу на корт и отдаю все.

- Хард для вас традиционно удобное покрытие, но вы уступили Наре Куруми уже во втором круге. Почему?
 - В этом году мне больше всего улыбнулась трава. На Уимблдоне к своему удивлению я чувствовала себя лучше всего, а в Нью-Йорке получила небольшую травму и она мне немного помешала выступить лучше, - сказала Кузнецова.

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