Светлана Кузнецова: Выступить на US Open лучше мне помешала травма

Восьмая ракетка мира Светлана Кузнецова в интервью «Советскому спорту» рассказала о причинах своего неудачного выступления на US Open.

- При определенных обстоятельствах после US Open вы могли бы стать первой ракеткой мира. Мысли об это посещали?

- Конечно, я читала про это и очень удивилась. Как вообще можно было подсчитать все эти расклады? Если одна проиграет во втором круге, вторая еще что-то. Безусловно, все это очень интересно и мне было приятно понимать, что нахожусь не так далеко от вершины, но я отношусь к этому просто как к любимой и долгожданной работе – выхожу на корт и отдаю все.

- Хард для вас традиционно удобное покрытие, но вы уступили Наре Куруми уже во втором круге. Почему?

- В этом году мне больше всего улыбнулась трава. На Уимблдоне к своему удивлению я чувствовала себя лучше всего, а в Нью-Йорке получила небольшую травму и она мне немного помешала выступить лучше, - сказала Кузнецова.