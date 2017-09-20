Доменико Тедеско: «Бавария» хорошо контролировала мяч и заслуженно выиграла
Главный тренер «Шальке»
Доменико Тедеско прокомментировал матч пятого тура бундеслиги с «Баварией»
(0:3) на «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене.
«Мы старались не давать сопернику пространства и оказывать давление, – приводит слова Тедеско официальный сайт «Баварии». – Команда хорошо поработала. Несколько раз мы забирали мяч себе и создавали моменты.
В то же время наше поражение заслуженно, потому что у «Баварии» был очень хороший контроль мяча. Нам было сложно его перехватить, из-за чего мы пробежали много километров. Команда играла с огромной отдачей, но не смогла забить».
Напомним, в первом тайме у «Баварии» забили форвард Роберт Левандовски и полузащитник Хамес Родригес. После перерыва окончательный счет в матче установил полузащитник Артуро Видаль.
У «горняков» осталось девять очков, команда занимает пятое место.
В шестом туре 23 сентября «Шальке» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом» на «Райн-Неккар-Арене».
Матч
Шальке 04 - Бавария - 0:3 (0:2)
Голы
Левандовски 25 (0:1 - пен.). Родригес 29 (0:2). Видаль 76 (0:3).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Очипка, Настасич, Горецка, Маккени (Эмболо, 57), Арит (Коноплянка, 46), Калигиури, Керер, Бенталеб, Бургшталлер (Ди Санто, 78)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Зюле, Мартинес (Хуммельс, 76), Толиссо (Видаль, 69), Киммих, Родригес, Руди, Коман, Левандовски (Алькантара, 65), Мюллер
Предупреждения:
Эмболо, 64 - Алькантара, 87
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
19 сентября 21:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция