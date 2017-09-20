Доменико Тедеско: «Бавария» хорошо контролировала мяч и заслуженно выиграла

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско прокомментировал матч пятого тура бундеслиги с «Баварией» (0:3) на «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене.

«Мы старались не давать сопернику пространства и оказывать давление, – приводит слова Тедеско официальный сайт «Баварии». – Команда хорошо поработала. Несколько раз мы забирали мяч себе и создавали моменты.

В то же время наше поражение заслуженно, потому что у «Баварии» был очень хороший контроль мяча. Нам было сложно его перехватить, из-за чего мы пробежали много километров. Команда играла с огромной отдачей, но не смогла забить».

Напомним, в первом тайме у «Баварии» забили форвард Роберт Левандовски и полузащитник Хамес Родригес. После перерыва окончательный счет в матче установил полузащитник Артуро Видаль.

У «горняков» осталось девять очков, команда занимает пятое место.

В шестом туре 23 сентября «Шальке» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом» на «Райн-Неккар-Арене».