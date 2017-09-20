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Светлана Кузнецова: У меня нормальные отношения с Шараповой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Восьмая ракетка мира Светлана Кузнецова в интервью «Советскому спорту» рассказала об отношениях с Марией Шараповой.

- Вы виделись с Марией Шараповой на US Open?
- Да, но очень редко. Однажды я зашла в раздевалку, ее ящик был недалеко от моего, мы встретились, поздоровались. Это было после того, как Маша обыграла Симону Халеп. Я сказала ей: «Поздравляю!», она удивленно на меня посмотрела и спросила: «С чем?». В общем, мы друг друга не поняли в тот момент, просто перекинулись парой фразой и никакие серьезные вещи не обсуждали. Маша всегда держит дистанцию в отношениях с коллегами в туре. У нас с ней нормальные отношения, но вряд ли мы будем что-то всерьез с ней обсуждать.

- В сборной она ведет себя также?
 - Нет, в сборной она чуть-чуть оттаивала, вела себя по-другому. Я ее за это не осуждаю, она сама выбрала этот путь и в чем-то я ее даже понимаю. К ней приковано столько внимания, вполне допускаю, что человек просто хочет закрыться от всего этого, - сказала Кузнецова.

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