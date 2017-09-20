Матч «Барселона» – «Эйбар» стал худшим по посещаемости на «Камп Ноу» с 2011 года

Зрительская аудитория матча пятого тура примеры «Барселона» – «Эйбар» на «Камп Ноу» составила 51 645 зрителей. Этот показатель стал худшим для домашнего стадиона каталонцев с 2011 года, сообщает Sport.es.



6 декабря 2011 года матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и БАТЭ посмотрели со стадиона 37 374 зрителя. При этом в чемпионате на игру «Барселоны» на Камп Ноу» не приходило так мало зрителей с 2009 года, когда 24 января за матчем с «Нумансией» на стадионе наблюдали 47 330 болельщиков.

В Лиге чемпионов у «Барселоны» были домашние игры с еще меньшей посещаемостью. В сезоне 2008/2009 матч с «Шахтером» посетили 22 763 зрителя.

Добавим, что вместимость «Камп Ноу» составляет 98 772 зрителя.