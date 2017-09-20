Матч «Барселона» – «Эйбар» стал худшим по посещаемости на «Камп Ноу» с 2011 года
Зрительская аудитория матча пятого тура примеры «Барселона» – «Эйбар» на «Камп Ноу» составила 51 645 зрителей. Этот показатель стал худшим для домашнего стадиона каталонцев с 2011 года, сообщает Sport.es.
6 декабря 2011 года матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и БАТЭ посмотрели со стадиона 37 374 зрителя. При этом в чемпионате на игру «Барселоны» на Камп Ноу» не приходило так мало зрителей с 2009 года, когда 24 января за матчем с «Нумансией» на стадионе наблюдали 47 330 болельщиков.
В Лиге чемпионов у «Барселоны» были домашние игры с еще меньшей посещаемостью. В сезоне 2008/2009 матч с «Шахтером» посетили 22 763 зрителя.
Добавим, что вместимость «Камп Ноу» составляет 98 772 зрителя.
Матч
Голы
Месси 21 (1:0 - пен.). Паулиньо 38 (2:0). Суарес Д. 53 (3:0). Энрих 57 (3:1). Месси 59 (4:1). Месси 62 (5:1). Месси 87 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Динь, Пике, Семеду, Деулофеу (Видаль, 75), Паулиньо, Маскерано, Бускетс (Ракитич, 65), Иньеста (Роберто, 63), Суарес Д., Месси
Эйбар: Дмитрович, Жунка, Оливейра, Гальвес, Арбилья, Инуи, Энрих (Шарлес, 72), Хордан, Эскаланте, Капа (Пенья, 65), Гарсия Д. (Ривера, 77)
Предупреждения:
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
19 сентября 23:00, Ноу Камп, Онлайн-трансляция