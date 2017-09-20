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Виталий Мутко: Пожелаем Сорокину удачи. Пусть вкалывает, он умеет работать

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал избрание генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина в совет ФИФА от Европы.

«Избрание важно со всех точек зрения. Главное, что место сохранили, это здорово. Пожелаем ему удачи, пусть вкалывает, он умеет работать. Давно говорил, что все, что планировали, то сделали. И такие вопросы (избрание Сорокина) сюрпризами не бывают», – цитирует Мутко агентство «Р-Спорт».

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