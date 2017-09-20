«Интер» может взять в аренду бывшего полузащитника «Шахтера»
Полузащитник «Цзянсу
Сунин» Алекс Тейшейра может вернуться в Европу, где на него претендует «Интер».
«Нерадзурри» рассматривают возможность арендовать 27-летнего бразильца в зимнее
трансферное окно.
Тейшейра перешел в китайский клуб из «Шахтера» в феврале 2016 года. Стоимость трансфера составила 50 миллионов евро. Однако в нынешнем сезоне полузащитник не всегда попадает в состав команды из-за лимита в суперлиге Китая.
По правилам на поле могут находиться только три иностранца, тогда как в составе «Цзянсу Сунин» пять легионеров: Алекс Тейшейра и Рамирес (оба – Бразилия), Бенжамен Муканджо (Камерун), Рохер Мартинес (Колумбия) и Трент Сэйнсбери (Австралия).
В то же время «Интеру» как раз нужен игрок, выступающий на позиции центрального атакующего полузащитника. Проблем с оформлением сделки возникнуть не должно, так как владельцем обоих клубов является одна компания – Suning Group.
Отметим, что в прошлом сезоне «Интер» арендовал Сэйнсбери, однако австралиец появился на поле лишь в одном матче – в 38-м туре с «Удинезе» (5:2).