«Интер» может взять в аренду бывшего полузащитника «Шахтера»

Полузащитник «Цзянсу Сунин» Алекс Тейшейра может вернуться в Европу, где на него претендует «Интер». «Нерадзурри» рассматривают возможность арендовать 27-летнего бразильца в зимнее трансферное окно.

Тейшейра перешел в китайский клуб из «Шахтера» в феврале 2016 года. Стоимость трансфера составила 50 миллионов евро. Однако в нынешнем сезоне полузащитник не всегда попадает в состав команды из-за лимита в суперлиге Китая.

По правилам на поле могут находиться только три иностранца, тогда как в составе «Цзянсу Сунин» пять легионеров: Алекс Тейшейра и Рамирес (оба – Бразилия), Бенжамен Муканджо (Камерун), Рохер Мартинес (Колумбия) и Трент Сэйнсбери (Австралия).

В то же время «Интеру» как раз нужен игрок, выступающий на позиции центрального атакующего полузащитника. Проблем с оформлением сделки возникнуть не должно, так как владельцем обоих клубов является одна компания – Suning Group.

Отметим, что в прошлом сезоне «Интер» арендовал Сэйнсбери, однако австралиец появился на поле лишь в одном матче – в 38-м туре с «Удинезе» (5:2).