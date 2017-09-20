Надсон: Миранчуки в полном порядке, но «Крылья Советов» сделают все, чтобы победить «Локомотив»

Защитник «Крыльев Советов» Надсон высказался о предстоящем матче 1/16 финала Кубка России с «Локомотивом».

«В «Локомотиве» опасны все, команда очень высокого уровня, в которой собраны футболисты из сборных разных стран, – приводит слова Надсона официальный сайт клуба. – В «Локомотиве» хорошая атака. Братья Миранчуки в полном порядке. Есть Джефферсон Фарфан.

Будет очень сложная игра, но простых игр не бывает. Этот матч мы в состоянии выиграть, сделаем все для этого. Две игры «Локомотив» не может забить и поэтому приедет в Самару, чтобы выиграть».

Напомним, матч «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет 21 августа на стадионе «Металлург» в Самаре. Начало – 18:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча