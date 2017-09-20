Ушаков назначен главным тренером сборной России на чемпионат Европы

Новым главным тренером женской сборной России по волейболу назначен Константин Ушаков. Бывший главный тренер команды Владимир Кузюткин остался в штабе сборной в качестве его ассистента.

«Рокировка в штабе женской сборной – плановая, в этой новости нет ничего сенсационного, – приводит слова президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко официальный сайт ВФВ. – Подобное развитие событий предполагалось еще в момент повторного назначения Владимира Ивановича Кузюткина на пост главного тренера сборной перед началом сезона-2017, и при его согласии. Мы должны смотреть вперед, с прицелом на Олимпиаду-2020 в Токио, и обеспечивать преемственность поколений в тренерском штабе».

Отметим, что в сентябре под руководством Кузюткина сборная России заняла четвертое место Всемирном кубке чемпионов в Японии.

Чемпионат Европы пройдет с 22 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии. На групповом этапе сборная России сыграет в Баку с Украиной (22 сентября), Турцией (23 сентября) и Болгарией (25 сентября).

Сборная России выигрывала золото на двух предыдущих чемпионатах Европы в 2013 и 2015 годах.