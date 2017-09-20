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Андрей Скабелка: Если лишить СКА возможности много атаковать – появятся варианты

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился ожиданиями от матча против СКА.

- СКА – команда, которая очень много играет в атаке. Если лишить ее этой возможности, тогда появятся варианты. Плюс, конечно, должно работать большинство, - приводит слова Скабелки официальный сайт «Авангарда».

Напомним, встреча пройдет 21 сентября в Омске, начало игры в 16:00.

После 12 матчей подопечные Олега Знарка занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 33 очка. Омичи на Востоке идут на пятой строчке с 20 очками, проведя на две игры меньше.

Матч

Авангард - СКА

Место и дата

21 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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