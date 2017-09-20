Гончарова, Кошелева и Фетисова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Тренерский штаб женской сборной России во главе с Константином Ушаковым назвал состав команды на чемпионат Европы в Азербайджане и Грузии.

Сборная России:

связующие: Екатерина Панкова, Ирина Филиштинская;

блокирующие: Екатерина Евдокимова, Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ирина Фетисова;

нападающие: Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева, Мария Фролова, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Яна Щербань;

либеро: Светлана Крючкова, Екатерина Третьякова.

Напомним, перед турниром в тренерском штабе сборной России произошла рокировка: Ушаков стал главным тренером, а Владимир Кузюткин – его ассистентом.

Чемпионат Европы пройдет с 22 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии. На групповом этапе сборная России сыграет в Баку с Украиной (22 сентября), Турцией (23 сентября) и Болгарией (25 сентября).

Сборная России выигрывала золото на двух предыдущих чемпионатах Европы в 2013 и 2015 годах.