«Луч-Энергия» выбил «Анжи» из Кубка России
«Луч-Энергия» одержал
победу над «Анжи» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка России на стадионе «Динамо»
во Владивостоке.
На 20-й минуте счет в матче открыл форвард Руслан Гордиенко, а после перерыва полузащитник Дмитрий Маляка забил второй гол в ворота Юрия Шлеева.
Отметим, что «Анжи» прилетел на Дальний Восток дублирующим составом. Из игроков, выходивших на поле в матче десятого тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:5), с «Лучом-Энергией» сыграл только полузащитник Джаба Липартия.
«Луч-Энергия» стал первым клубом, вышедшим в 1/8 финала. Его следующим соперником в Кубке России станет победитель матча «Енисей» – «Ахмат».
Кубок России
1/16 финала
Матч
Луч-Энергия - Анжи - 2:0 (1:0)
Голы
Гордиенко 20 (1:0). Маляка 68 (2:0).
Состав
Луч-Энергия: Шамов, Марущак, Стешин, Тихий, Соблиров, Носов, Килин, Бажев, Фомин, Маляка, Гордиенко
Анжи: Шлеев, Белов, Эльмурзаев, Джамалутдинов, Газимагомедов, Липартия, Хадарцев, Иеч, Харимбеков, Магомедов М., Дибиргаджиев
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
20 сентября 12:00, Динамо, Онлайн-трансляция