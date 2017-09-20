«Луч-Энергия» выбил «Анжи» из Кубка России

«Луч-Энергия» одержал победу над «Анжи» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка России на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

На 20-й минуте счет в матче открыл форвард Руслан Гордиенко, а после перерыва полузащитник Дмитрий Маляка забил второй гол в ворота Юрия Шлеева.

Отметим, что «Анжи» прилетел на Дальний Восток дублирующим составом. Из игроков, выходивших на поле в матче десятого тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:5), с «Лучом-Энергией» сыграл только полузащитник Джаба Липартия.

«Луч-Энергия» стал первым клубом, вышедшим в 1/8 финала. Его следующим соперником в Кубке России станет победитель матча «Енисей» – «Ахмат».

Кубок России

1/16 финала