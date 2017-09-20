Жо-Уилфрид Тсонга: Все рекомендовали приехать на St. Petersburg Open-2017
18-я ракетка мира, французский теннисист Жо-Уилфрид Тсонга поделился ожиданиями от выступления на St. Petersburg Open-2017.
– Когда вы решили, что будете играть в Петербурге, а не на домашнем турнире в Метце, например?
– Я решил после US Open. Мне нужно посмотреть что-то новое, в Метце ведь я выигрывал уже три титула. Я слышал от других игроков, что это отличный город. Мне было нетрудно выбрать. У меня есть шанс попасть на Итоговый турнир, для этого нужно играть и набирать очки.
– Другие теннисисты рассказывали вам только о том, что Санкт-Петербург – красивый город или о турнире тоже отзываются хорошо?
– О самом турнире тоже отличные отзывы, я действительно интересовался мнением других игроков, и все рекомендовали сюда приехать! - передает слова Тсонга корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, француз стартует на St. Petersburg Open-2017 со второго раунда, Тсонга встретится с победителем пары Жоао Соуза (Португалия) - Евгений Донской (Россия).
Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.