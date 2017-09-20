Льюис Хэмилтон: В Малайзии у нас все должно быть в порядке, а в Японии борьба будет ближе

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил расклад сил на ближайших этапах сезона.

«В Малайзии у нас все должно быть в порядке, – приводит Motorsport.com слова Хэмилтона. – Потом будет Япония, трасса с высокой прижимной силой – там борьба станет ближе. «Ред Булл» очень сильна на этом автодроме, чего точно не скажешь о нас. В Остине у нас все пройдет нормально, но в Бразилии снова будут сильны «Ред Булл» и «Феррари».

Честно говоря, трудно что-то предсказывать. Если говорить о Мексике – там нужно как можно больше прижимной силы. Там так высоко и настолько низкое сопротивление воздуха, что машины, которые генерируют больше прижимной силы, получат над нами преимущество».

Напомним, за шесть этапов до конца сезона Хэмилтон занимает первое место в общем зачете, опережая на 28 очков немца Себастьяна Феттеля из «Феррари».

15-й этап чемпионата мира Гран-при Малайзии пройдет 1 октября на трассе «Сепанг» в Куала-Лумпуре.