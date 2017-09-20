Тренер Головкина: Альварес говорил, что мексиканцы не бегают от соперника, а сам делал это шесть или семь раундов
Источник: BoxingsceneКомментарии
Абель Санчес, наставник Геннадия Головкина, дал комментарий после боя с Саулем Альваресом. Напомним, поединок, прошедший в США, продлился все 12 раундов. Судейская бригада не смогла выявить победителя.
«Сауль – хороший боец. Он доказал, что заслуживает места в среднем весе. Но я не увидел того, что он обещал фанатам, и это неуважение. Альварес говорил, что мексиканцы не бегают от соперника по рингу, а потом делал это в течение шести или семи раундов. Вот почему мексиканцы освистывали его. Ничья ничего не поменяет, все итак знают, кто победил», – цитирует специалиста BoxingScene.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически