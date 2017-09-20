Илья «Lil» Ильюк: Команды должны получить возможность играть все отборы на LAN-финалы

Игрок Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк высказался о новой системе очков и турниров в интервью порталу «Чемпионат».



«Если смотреть на всё это глазами игрока сильнейшей команды региона, которая с большей вероятностью отберётся на все турниры и заберёт единственный слот квалификаций, да ещё и после месяца отдыха, всё выглядит хорошо. Больше практики — быстрее вернёшься в форму. Нас приглашают на закрытые квалификации, никаких пересечений с другими отборами нет. Слабым командам, напротив, придётся нелегко. У них не будет времени на совершенствование своей игры, ведь нужно играть квалификации, а выиграть сложно из-за того, что нет возможности много тренироваться. Получается замкнутый круг, где прогресс становится жизненно важным, а конкуренция жёстче.



С большей вероятностью дота с такими темпами может быстро надоесть, теряется ценность матча. Например, раньше OG и Liquid играли примерно с одинаковой периодичностью, сейчас же Liquid приглашена везде напрямую, и ценность матча с ними выше, чем матча с OG, которая играет квалификации.



Безусловно, не должно быть пересечений в квалификациях турниров. Команды должны получить возможность играть все отборы на LAN-финалы, открытые квалификации одного турнира не должны пересекаться с закрытыми другого. Когда у тебя есть возможность играть всё, ты сможешь выбрать приоритетный турнир для себя».