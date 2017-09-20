Веселы снялся с St. Petersburg Open-2017

Чешский теннисист Иржи Веселы не сможет продолжить участие в St. Petersburg Open-2017.

59-я ракетка мира не сыграет в турнире из-за болезни, его заменит lucky-loser Раду Албот, который уступил в финале квалификации британцу Лиаму Броуди. В первом раунде молдаванин встретится с бразильцем Рожериу Дутра Да Силвой. Победитель встречи в следующем раунде сыграет с Роберто Баутистой-Агутом.

Веселы успел сыграть в парном разряде вместе с немцем Ян-Леннардом Штруффе, их дуэт уступил в первом раунде паре Джон Патрик Смит/Николас Монро (Австралия/США) - 7:6 (7:4), 2:6, 7:10

Евгений Донской: Сняться в сериале по типу «Друзей» - мечта всей моей жизни

Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.