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Веселы снялся с St. Petersburg Open-2017

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Чешский теннисист Иржи Веселы не сможет продолжить участие в St. Petersburg Open-2017.

59-я ракетка мира не сыграет в турнире из-за болезни, его заменит lucky-loser Раду Албот, который уступил в финале квалификации британцу Лиаму Броуди. В первом раунде молдаванин встретится с бразильцем Рожериу Дутра Да Силвой. Победитель встречи в следующем раунде сыграет с Роберто Баутистой-Агутом. 

Веселы успел сыграть в парном разряде вместе с немцем Ян-Леннардом Штруффе, их дуэт уступил в первом раунде паре Джон Патрик Смит/Николас Монро (Австралия/США) - 7:6 (7:4), 2:6, 7:10

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Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.  

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