Пермь примет второй турнир Первой группы

С 20 по 22 сентября в Перми пройдет второй межрегиональный турнир Первой группы НСФЛ. В нём примут участие команды Пермского государственного национального исследовательского университета, Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону), Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Московского педагогического государственного университета.

Футболисты ДГТУ полны решимости развить успех домашнего турнира, сборные СПбПУ и МПГУ – удачно стартовать, а хозяева постараются успешно дебютировать в НСФЛ.

Расписание матчей (время московское)

20 сентября

15:00 СПбПУ (Санкт-Петербург) – МПГУ (Москва)

17:00 ПГНИУ (Пермь) – ДГТУ (Ростов-на-Дону)

21 сентября

11:00 ДГТУ – СПбПУ

13:00 ПГНИУ – МПГУ

22 сентября

11:00 ДГТУ – МПГУ

13:00 ПГНИУ - СПбПУ

Следующий турнир Первой группы пройдет в Москве с 3 по 5 октября, где сыграют сборные МГПУ (Москва), БФУ (Калининград), СевГУ (Севастополь) и СПбПУ (Санкт-Петербург).

Положение команд

ДГТУ (Ростов-на-Дону) — 7 очков (3 матча)

КБГУ (Нальчик) – 7 очков (3)

СКГМИ (Владикавказ) — 3 очка (3)

СевГУ (Севастополь) — 0 очков (3)

МПГУ (Москва) – 0 очков (0)

СПбПУ (Санкт-Петербург) – 0 очков (0)

МГПУ (Москва) – 0 очков (0)

БФУ (Калининград) – 0 очка (0)

ДВФУ (Владивосток) – 0 очка (0)

ТулГУ (Тула) – 0 очков (0)

ЧГПУ (Чебоксары) – 0 очков (0)

ПГНИУ (Пермь) — 0 очков (0)

КНИТУ-КАИ (Казань) — 0 очков (0)