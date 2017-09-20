Пермь примет второй турнир Первой группы
С 20 по 22 сентября в Перми пройдет второй межрегиональный турнир Первой группы НСФЛ. В нём примут участие команды Пермского государственного национального исследовательского университета, Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону), Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Московского педагогического государственного университета.
Футболисты ДГТУ полны решимости развить успех домашнего турнира, сборные СПбПУ и МПГУ – удачно стартовать, а хозяева постараются успешно дебютировать в НСФЛ.
Расписание матчей (время московское)
20 сентября
15:00 СПбПУ (Санкт-Петербург) – МПГУ (Москва)
17:00 ПГНИУ (Пермь) – ДГТУ (Ростов-на-Дону)
21 сентября
11:00 ДГТУ – СПбПУ
13:00 ПГНИУ – МПГУ
22 сентября
11:00 ДГТУ – МПГУ
13:00 ПГНИУ - СПбПУ
Следующий турнир Первой группы пройдет в Москве с 3 по 5 октября, где сыграют сборные МГПУ (Москва), БФУ (Калининград), СевГУ (Севастополь) и СПбПУ (Санкт-Петербург).
Положение команд
ДГТУ (Ростов-на-Дону) — 7 очков (3 матча)
КБГУ (Нальчик) – 7 очков (3)
СКГМИ (Владикавказ) — 3 очка (3)
СевГУ (Севастополь) — 0 очков (3)
МПГУ (Москва) – 0 очков (0)
СПбПУ (Санкт-Петербург) – 0 очков (0)
МГПУ (Москва) – 0 очков (0)
БФУ (Калининград) – 0 очка (0)
ДВФУ (Владивосток) – 0 очка (0)
ТулГУ (Тула) – 0 очков (0)
ЧГПУ (Чебоксары) – 0 очков (0)
ПГНИУ (Пермь) — 0 очков (0)
КНИТУ-КАИ (Казань) — 0 очков (0)