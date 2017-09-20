«Ювентус» рассматривает Облака в качестве замены Буффону

Голкипер «Атлетико» Ян Облак может прийти в «Ювентус» на смену Джанлуиджи Буффону, сообщает Football Espana.

24-летний словенец начал свой четвертый сезон в «Атлетико», куда перешел в 2014 году из «Бенфики». По информации итальянских изданий, «Ювентус» готов рассмотреть вариант приглашения Облака следующим летом, когда ожидается завершение карьеры Буффона.

Несмотря на переход Войцеха Щесны, трансфер которого из «Арсенала» обошелся чемпионам Италии в 15 миллионов евро, в клубе намерены усилить вратарскую позицию.

Отметим, что контракт Облака с «Атлетико» рассчитан до 2021 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.