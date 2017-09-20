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Вице-президент ПКР: Статья BBC – это сигнал к тому, что надо возвращать Россию в паралимпийское движение

Источник:  RT на русскомКомментарии

Вице-президент Паралимпийского комитета России Олег Смолин прокомментировал сообщения телеканала BBC о том, что британские спортсмены подозреваются в умышленном преувеличении инвалидности.

«Статья BBC подтверждает неравный подход к разным спортсменам и государствам, – приводит «RT на русском» слова Смолина. – Это подтверждает мою версию, что отстранение российских спортсменов от Паралимпиады в Рио было результатом в том числе недобросовестной конкуренции.

Как выяснилось, это было не единственное ее проявление. На мой взгляд, это должно восприниматься как еще один сигнал к тому, что надо возвращать россиян в паралимпийское движение».

Напомним, глава медицинского и научного отделов Международного паралимпийского комитета (МПК) Питер ван де Флит рассказал BBC, что организация расследует около десяти случаев махинаций с классификациями среди спортсменов из разных стран. По информации издания,  британские паралимпийцы делают себе операции по уменьшению конечностей ради того, чтобы соревноваться с атлетами, не имеющими рук и ног.

Добавим, что в начале сентября МПК продлил отстранение ПКР, при этом разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации перед Паралимпиадой-2018 под нейтральным флагом при условии прохождения спортсменом как минимум двух антидопинговых тестов в течение шести месяцев перед стартом.

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